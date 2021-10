Wollte Ermittler einen Informanten schützen?

Es ging um eine türkische Drogen-Bande. Und um den Verdacht, dass diese 100 Kilogramm Heroin nach Salzburg schmuggeln und das Rauschgift hier in Discos verkaufen wollte. In der Anzeige gegen einen Verdächtigen im Februar 2019 soll der angeklagte Polizist seine Ermittlungsschritte nicht vollständig für die Staatsanwaltschaft dargestellt haben. So soll er auch das Treffen mit einer Vertrauensperson verschleiert haben. Deshalb auch die Anklage wegen des Verdachts der falschen Beurkundung im Amt und falscher Beweisaussage. Was der Ermittler im Landesgericht bestreitet: „Die Erstinformation ist nicht durch die Vertrauensperson, sondern durch die bosnische Polizei gekommen. Mein Mandant wollte nichts verschleiern“, betonte der Verteidiger.