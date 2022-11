WTA Finals: Die erste Halbfinalistin steht fest

Die Griechin Maria Sakkari steht bei den mit 5 Millionen Dollar dotierten WTA Finals in Fort Worth (Texas) als erste Halbfinalistin fest. Die Weltranglisten-Fünfte besiegte am Mittwoch (Ortszeit) im zweiten von drei Gruppenspielen Aryna Sabalenka aus Belarus klar mit 6:2,6:4 und ist in Gruppe „Nancy Richey“ nun nicht mehr aus den Top 2 zu verdrängen.