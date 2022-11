Sturm geht ohne Rechner in finalen Aufstiegskrimi

Ilzer-Elf will mit dem ersten Auswärtssieg in der Gruppe F den Sprung ins Frühjahr unter Dach und Fach bringen. Sturms Abwehrchef Gregory Wüthrich ignoriert die Wettquoten und pfeift auch auf Rechenspiele - in Dänemark geht es Donnerstag Abend für die Grazer um viel, ein Punkt würde für den Aufstieg reichen.