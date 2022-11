Rosenkranz fordert: „Faire Löhne für echte Arbeit“

Erst trat FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz im September bei der Gemeinderatswahl in Krems an, dann stieg ihr Ehemann Walter in das Rennen um die Hofburg ein. Die Monate des Wahlkampfs sind im Hause Rosenkranz nun zwar vorbei – Politik wird aber eben nicht nur vor dem Urnengang gemacht. Heute wie damals setzt sich Susanne Rosenkranz auch für jene Menschen ein, deren Stimme im Alltag nicht so laut gehört wird – jene von behinderten Menschen.