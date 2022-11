Hilfswerk bringt Licht ins Energiethema

„Dieses Angebot schlägt die Brücke zwischen den vorhandenen Informationen und den Menschen, die Orientierung brauchen, um nicht um eine Unterstützung umzufallen, nur weil die notwendigen Informationen gefehlt haben“, betont Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bei seinem Besuch im Nachbarschaftszentrum 15 in Rudolfsheim-Fünfhaus am Mittwoch. Die ersten Hilfesuchenden waren bereits vor Ort. „Ich habe Fragen zur Energieunterstützung Plus, auf der Internetseite wird das für mich unverständlich erklärt“, sagt Silvia W. Und auch Christina Dielacher sucht Rat: „Bis jetzt haben wir den Stromtarif noch nicht gewechselt, überall hört man Unterschiedliches. Hier hoffe ich auf klare Worte.“