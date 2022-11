Grazer schlug Freundin mit Faust ins Gesicht

Ein Streitgespräch zwischen einem 50-Jährigen und einer 39-Jährigen: Das beobachteten am Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr, Zeugen an einer Bushaltestelle am Grazer Hauptbahnhof. Daraufhin versetzte der Mann der Frau mehrere Faustschläge ins Gesicht und dann drohte er noch, sie umzubringen.