Halloween-Exzess: „Kollegen wurden bedrängt“

Es gab 130 Anzeigen sowie mehrere Festnahmen. Bereits jetzt steht fest, der Großteil der Randalierer - junge Männer aus Tschetschenien, Syrien und Afghanistan - befindet sich unter dem Mantel der Schutzbedürftigkeit im Land. Für diese Tätergruppe soll es aber jetzt gehörig eng werden. Innenminister Gerhard Karner kündigte im Interview mit der „Krone“ die volle Härte des Gesetzes an. „Natürlich werden wir dementsprechende Maßnahmen setzen. Vor allem in Linz sehe ich eine große Notwendigkeit für ein rasches Handeln“, so Karner. Man werden umgehend einen Sicherheitsgipfel einberufen und mit den Asylaberkennungsverfahren starten, so das Fazit.