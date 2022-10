Polizei fahndet nach aggressivem Messer-Verkäufer

Opfer fuhr zur Bank

Der Täter dürfte dann fünf Messersets in das Auto gelegt haben und forderte Geld von dem 72-Jährigen. Das eingeschüchterte Opfer gab dem Täter Bargeld und seine Armbanduhr. Der Täter dürfte in der Folge noch mehr Bargeld von dem Mann verlangt haben, weshalb der 72-Jährige zu einer Bank in Feldkirchen bei Mattighofen fuhr, um Bargeld abzuheben. Nachdem das Opfer die Bank verlassen hatte, bemerkte er, dass die Täter nicht mehr vor Ort und mit einem Pkw mit französischem Kennzeichen geflüchtet waren.