Conny Bischofberger: Überflieger

Am meisten berührte mich seine Antwort auf die Frage, wann er den Traum vom Fliegen das erste Mal geträumt habe. „Als Kind in den Bergen“, erzählte er. „Wenn sich in der Nähe des Gipfels die Dohlen ohne einen Flügelschlag in der Luft halten, dann ist für mich Freiheit spürbar.“