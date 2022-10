So verbrachte Mateschitz seine letzten Monate

Wir sind in Fuschl am See. Die Zentrale von Red Bull. Die 14 bronzenen Bullen stürmen wie Lava in die Landschaft, und zu Mittag schwärmen Hunderte Mitarbeiter aus und verpflegen sich in den bodenständigen Gasthäusern des Ortes. „Ein Segen für uns!“ Es ist wie ein Standard-Satz, den wir an allen Standorten des Konzerns in Österreich hören.