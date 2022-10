Quarantäne umgangen: Grenzsoldat winkt durch

April 2021: Soldaten an den Grenzen, verschiedene Einreiseformulare und Corona-Tests. Das Ein- und Ausreisen in Österreich war damals nicht so einfach: „Diese Dinge waren im Fluss und für uns alle schwer überschaubar“, beschreibt der Verteidiger Dominik Konlechner die damalige Situation - bedingt durch die Pandemie. Eine Situation, die sein Mandant versucht hat, zu umgehen.