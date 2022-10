Austria-Kicker sorgte sich um Freundin in Seoul

„Gott sei Dank nicht da“

Mahrers Gedanken am Wochenende waren aber vor allem auch bei seinem Herzblatt Lieve. Sie absolviert in Südkoreas Hauptstadt Seoul aktuell ein Uni-Auslandssemester – und war just an jenem Abend unterwegs, an dem dort die tragische Massenpanik mit mehr als 150 Toten ausbrach. „Aber sie war da Gott sei Dank nicht in Seoul, ist da nach Busan geflogen“, war Thorsten natürlich erleichtert.