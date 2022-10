Elfer-Wirbel um Adeyemi - BVB-Star schmunzelt

Adeyemi: „War gar kein Foul“

Und was sagte Adeyemi? „Ich war erstmal hinten und ja, dann stand er vor mir. Für mich war das gar kein Foul. Also gefühlt war ich Körper an Körper mit ihm. Deswegen fand ich, dass es richtig vom Schiedsrichter war“, so der Dortmunder im Sport1-Interview. Ob er den Unmut der Frankfurter nachvollziehen kann? Adeyemi lachte: „Das ist deren Sache. Wir haben drei Punkte, das ist mir eigentlich ganz egal.“