Frankfurt gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE

Die Vorzeichen für Oliver Glasner sind nicht gerade gut! Der BVB feierte in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Verein so viele Siege wie gegen die Eintracht (47), erzielte auch gegen kein anderes Team so viele Tore wie gegen die Hessen (188). Von den vergangenen elf Bundesliga-Partien gegen die SGE verloren die Borussen nur eine, im April 2021 in Dortmund mit 1:2. In Frankfurt verlor der BVB zuletzt im November 2016 (ebenfalls 1:2).