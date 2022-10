Südoststeirer (85) prallte mit Pkw gegen Brücke

Ein südoststeirischer Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, es folgte ein schrecklicher Unfall Freitag gegen 14.15 Uhr in Rohr an der Raab: Der 85-Jährige prallte geradewegs in ein Brückengeländer auf der B 68 in Richtung Studenzen.