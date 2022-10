Trump freut sich: Twitter „in vernünftigen Händen“

Die EU hat den US-Milliardär gewarnt, dass das von ihm übernommene Online-Netzwerk Twitter sich auch in Zukunft an EU-Regeln wird halten müssen. EU-Industriekommissar Thierry Breton verwies am Freitag auf erst kürzlich endgültig verabschiedete neue Regeln für Online-Plattformen, mit denen unter anderem gegen Hassbotschaften und Falschinformationen vorgegangen werden soll. „In Europa fliegt der Vogel nach unseren europäischen Regeln“, erklärte daraufhin Breton in einer Retourkoutsche auf den Musk-Sager.