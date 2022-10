SPÖ lockt jetzt Grüne mit Antikorruptionspaket

Die SPÖ macht angesichts der massiven Korruptionsvorwürfe gegen mehrere ÖVP-Politiker jetzt Druck auf die Regierung. In der kommenden Nationalratssitzung möchte man nicht nur einen - wohl aussichtslosen - Neuwahlantrag einbringen, sondern auch ein eigenes Antikorruptionspaket. Das kündigten Vizeklubchef Jörg Leichtfried und Justizsprecherin Selma Yildirim bei einer Pressekonferenz am Freitag an. Dabei wollen sie auch gemeinsame Sache mit den Grünen machen.