Schmid stellt Kurz-Gespräch jetzt als fingiert dar

Kurz-Sprecher: Schmid versucht, „Kopf aus Schlinge zu ziehen“

Ein Sprecher von Kurz sah die Aussagen Schmids am Freitag lediglich als weiteren Beleg dafür, dass dessen Behauptungen erfunden seien und in sich zusammenbrechen würden. Es sei mittlerweile erwiesen, dass Schmid der WKStA das Telefonat mit Kurz in seiner Kronzeugenaussage verschwiegen habe. Dessen Inhalt bringe Schmid „massiv in Bedrängnis“ und widerspreche „seinen Behauptungen vor der WKStA diametral“. „Der Versuch, seinen Kopf auch noch aus dieser Schlinge zu ziehen, wird scheitern“, meint der Kurz-Sprecher.