NEOS: „ÖVP braucht kalten Entzug von Korruption“

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger pocht angesichts der aktuellen Entwicklungen in der ÖVP-Affäre auf Neuwahlen: „Die ÖVP braucht einen kalten Entzug von Korruption“, meinte sie am Samstag bei der pinken Mitgliederversammlung zum zehnten Geburtstag der Partei in Wien. Dort ließ sie auch mit einer schärferen Migrationslinie aufhorchen: „Wir können uns keine offenen Tore leisten“, das sei in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation nicht möglich.