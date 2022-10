Halloween-Ansturm auf gruseligstes Haus der Stadt

Alleine heuer 5800 Euro

Und die Investition in Neues geht munter weiter. Alleine heuer flossen 5800 Euro in die Dekoration. „Unter anderem für drei Fernseher, die natürlich auch unterm Jahr Verwendung haben“, so Geyer. Auch Mehrwegbecher mit dem „Horrorhaus“-Logo wurden extra angefertigt, um den Plastikmüll einzudämmen. Dazu wurden 90 Kilo Süßigkeiten, die bereits vorportioniert sind, für die Kinder gekauft. Außerdem läuft an allen Ecken und Enden Feintuning. „So gibt es heuer erstmals eine Einbahnregelung durch unseren Garten“, so Geyer.