Abbruchhaus versetzt ganze Nachbarschaft in Angst

Schon länger stören sich Floridsdorfer Anrainer an dem völlig desolaten Zustand eines Wohnhauses in der Anton-Bosch-Straße 12. „Für diverse zuständige Magistratsabteilungen ist es hoch an der Zeit, hier einzuschreiten. Bei den kaputten ebenerdigen und völlig glaslosen Fenstern kann jedermann hineinklettern, letztlich ist daher auch die Gefahr einer Brandstiftung nicht auszuschließen“, so der Floridsdorfer Alt-Bezirksrat Hans Jörg Schimanek (WIFF).