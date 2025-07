Ohne Fahrrad und Pils mit der Bim Richtung Titel

Während man in Münster mit dem Fahrrad zum Football-Training fährt, tut Christopher Cauvet das fern seiner Heimat in Wien mit den Öffis. Was der mehrfache deutsche Meister dennoch vermisst und warum er bei den von ihm gecoachten Spielern der Danube Dragons so gut ankommt, verriet er vor dem AFL-Halbfinale am Samstag gegen Prag der „Krone“.