Wird Oberlaa durch neue Widmung zum Geisterdorf?

Geplante Widmung ist wie eine „Teilenteignung“

„Die Schutzzone dient nicht dem Erhalt, sondern dem Verfall Oberlaas, wenn Bruchbuden bedingungslos geschützt werden“, so die Meinung der Anrainer. Schlechte, teils feuchte und schimmlige Bausubstanzen werden als „schützenswert“ eingestuft, jedoch ist in vielen Fällen eine Sanierung dieser Gebäude nicht mehr möglich, somit ein weiterer Verfall vorprogrammiert. Der Schaden ist noch größer, denn bei vielen Liegenschaften wird die Nutzfläche so stark eingeschränkt, dass damit auch der Wert des Grundstückes massiv gedrückt wird.