Samsung-Erbe übernimmt Macht in Elektroniksparte

In Korruptionsaffäre verwickelt

Lee Jay Yong geriet in den vergangenen Jahren mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. Er war in eine schwere Korruptionsaffäre um die frühere Staatspräsidentin Park Geun Hye verwickelt, die im März 2017 aus dem höchsten Staatsamt entfernt worden war. Anfang 2021 wurde Lee erneut zu einer Haftstrafe wegen Korruption verurteilt. Sieben Monate später wurde er unter Bewährungsauflagen vorzeitig aus der Haft entlassen, ehe er vor zwei Monaten zudem in den Genuss einer Sonderbegnadigung durch Präsident Yoon Suk Yeol kam.