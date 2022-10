Zwei Brüder, die selbe Berufung zum Bürgermeister

Der jüngere Bruder – Helmut – ist in seiner zweiten Amtsperiode als Bürgermeister. Heinrich hat sich in der Stichwahl durchgesetzt und tritt jetzt zum ersten Mal das Amt an. Auf die Frage, warum sie sich beide der Politik verschrieben haben, lachen sie. „Wir sind familiär schwer vorbelastet“, meint Heinrich. Helmut drückt es so aus: „Wir sind in einer politischen Familie groß geworden.“