„Noch nie gesehen“: Sorge vor Stromabschaltungen

„Russische Terroristen haben so schwierige Bedingungen für unsere Energiearbeiter geschaffen, dass niemand in Europa jemals zuvor so etwas gesehen oder erlebt hat“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch. Es handle sich um einen „beispiellosen Terror gegen den Energiesektor“. Konkret haben russische Truppen Energieanlagen angegriffen. Rund 40 Prozent der Energie-Infrastruktur sind laut Regierung in Kiew bereits beschädigt (Stand: 20. Oktober 2022).