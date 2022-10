Sonnenschirm auf fahrendes Auto geworfen

Ein 26-jähriger Pole hielt die Polizei in Zell am See (Salzburg) in Atem. Der Mann war erst in ein Handgemenge in einer Gaststätte verwickelt, ehe er ein fahrendes Auto mit einem Schirm bewarf. Als die Polizei ihn auffand, verhielt er sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv.