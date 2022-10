Mit brutaler Deutlichkeit zeigt sich nun, was passiert, wenn Bund und Länder in der Asylfrage gegeneinander arbeiten. Der Bund hat keine freien Quartiere mehr und stellt als Drohgebärde Zelte auf. Die Aufstellung von Containern scheitert an baurechtlichen Fragen. Die Länder haben zum Teil Quartiere, wollen aber lieber ukrainische als indische Flüchtlinge. Die Quote erfüllen nur Wien und das Burgenland. Zelte und Demos werden das unwürdige Hickhack aber nicht beenden.