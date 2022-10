Flüchtlinge: Debatte um Zelte und Grenzsicherung

Erschöpfte Einsatzkräfte

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst fordert hingegen ein geregeltes Grenzmanagement und eine Entlastung des Personals. „Die Einsatzkräfte von Bundesheer und Polizei leisten Großartiges, sind aber erschöpft“, so Fürst, der von Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) Gegenmaßnahmen sehen will. Ein offener Brief von 55 SPÖ-Ortschefs und -Vizebürgermeistern aus den Bezirken Oberpullendorf und Neusiedl am See zur Lage an der Grenze sei bisher unbeantwortet geblieben.