Salzburg ist seit 67 Jahren frei und unabhängig

Nur wenige Grade über dem Gefrierpunkt messen Salzburgs Wetterstationen am 26. Oktober 1955. Die Schüler der Plainschule in der Stadt Salzburg dürfen an diesem Tag sogar zuhause bleiben. Doch nicht aufgrund des Nationalfeiertags. Sondern aufgrund der Kälte. Das neue Fernwärmenetz ist ausgefallen und bei vier Grad lässt es sich nicht lernen. Ob den Schülern dieser Tag aufgrund der Kälte in Erinnerung blieb, ist fraglich. Sicherlich jedoch erinnern sie sich an die Veränderungen in der vom Krieg gezeichneten Bevölkerung. Denn: Heute vor 67 Jahren, am 26. Oktober 1955, blickte man auch in Salzburg der langersehnten Freiheit entgegen.