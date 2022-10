Kampf um Kies und Schotter bei Schloss Grafenegg

Angst vor Staub und Lärm

Vor allem befürchten die Anrainer Staub- und Lärmbelastungen für Schloss und Ort. Für den Betrieb sei ein in seiner Größe noch nie in Österreich eingesetzter Kettenbagger vorgesehen, der rund um die Uhr und auch an Wochenenden durchlaufen soll. Auch die Verkehrsbelastung zeichnete der Gruppe, die mehr als 700 Protestunterschriften gesammelt hat, Sorgenfalten auf die Stirn.