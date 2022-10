Wieder Angst um einen Wiener Heurigen

Das Heurigensterben geht weiter. Jedes Jahr geht die Zahl der traditionellen Weinstuben zurück. Oft müssen sie modernen Wohnbauten weichen. Jetzt schlägt die FPÖ in Döbling Alarm. Denn der Heurige in der Probusgasse 12 soll in ein Luxuswohnhaus samt Dachgeschoßausbau umgewandelt werden.