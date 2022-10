Schwarzes Urgestein geht mit ÖVP hart ins Gericht

Der frühere ÖVP-Spitzenpolitiker Franz Fischler hat scharfe Kritik am Umgang diverser Politiker aus den Reihen der Volkspartei mit den Aussagen von Thomas Schmid vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft geübt. Die ÖVP müsste in der jetzigen Situation „initiativ sein“, sie könne „nicht immer die getriebene Partei bleiben“, sagte der frühere EU-Kommissar. Gefordert sei hier auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Unterdessen wurde bekannt, dass der Ethikrat der ÖVP in dieser Causa tätig wird.