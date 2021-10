ÖVP-Ethikrat: „Wortwahl völlig unangemessen“

Nachrichten führten zu Kurz-Rücktritt

Die Chats waren in der Vorwoche im Zuge von Hausdurchsuchungen im Umfeld der ÖVP an die Öffentlichkeit gelangt, was bald zu einer Regierungskrise innerhalb der türkis-grünen Koalition führte. Die Grünen sahen Kurz als „nicht mehr amtsfähig“ und verlangten nach einer „untadeligen“ Person. Kurz trat deshalb „einen Schritt zur Seite“ und übergab das Kanzleramt an Alexander Schallenberg.