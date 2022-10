Alpinistin rutschte aus, Wanderer wurde bewusstlos

Schwächenanfall erlitten

Der zweite Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr. Ein Deutscher (29) unternahm mit einem Bekannten die Besteigung der Fuchskarspitze in Weißenbach am Lech. Nach der Besteigung stiegen sie am Grat in Richtung Kesselspitze weiter. Plötzlich „erlitt der Mann einen Schwächeanfall und verlor das Bewusstsein“. Sein Begleiter setzte die Rettungskette in Gang. Der 29-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber „RK2“ geborgen und ins Krankenhaus Reutte geflogen.