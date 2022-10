Tirol: Drei Biker bei Unfällen schwer verletzt

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Im Bikepark der Muttereralm Bergbahnen fuhr ein Einheimischer (29) mit dem Mountianbike auf dem Singletrail „The Chainless One“. „Aufgrund eines Fahrfehlers prallte er in einer S-Schikane frontal gegen einen Baum“, informiert die Exekutive. Der 29-Jährige zog sich schwere Verletzungen an der linken Schulter zu. Er setzte einen Notruf ab und wurde vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.