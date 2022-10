E-Bikerin wird niedergefahren und verletzt

Auffahrunfall

Deshalb hielt die E-Bikerin am Fahrradweg an, um es aufzuheben. Ein nachkommender E-Biker (54) aus dem Bezirk Eferding wollte die E-Bikerin in dem Moment überholen als sie zum Stehenbleiben abbremste. Die Folge: Es kam zur Kollision zwischen den beiden. Dadurch verletzte sich die 67-Jährige schwer, weshalb sie vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und ins Krankenhaus eingeliefert wurde.