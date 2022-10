Leid, Tränen, Lügen und Enttäuschung über Gladbach

„Am Ende gibt es nur einen, dem du wirklich Rechenschaft ablegen musst“, sagte Eberl im Interview mit der „Welt am Sonntag“, „und das bist du selbst“. Bis zu dieser Erkenntnis war es aber ein schwerer Weg für Eberl. Er habe erst spät gemerkt, wie ihm das Geschäft Profifußball zugesetzt habe. „Das nächste Spiel steht ja an. Aber irgendwann wird der Berg immer größer mit all dem, was sich so angehäuft hat“, erklärte er.