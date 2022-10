KAC verliert bei Debüt in Horten-Arena gegen Linz

Rekordmeister KAC hat das erste Spiel in der renovierten Heidi-Horten-Arena verloren. Die Klagenfurter unterlagen am Freitag den Black Wings Linz in der mit 4.400 Fans ausverkauften Halle 3:5. Da Bozen beim bisherigen Schlusslicht Asiago völlig überraschend mit 3:4 den Kürzeren zog, übernahm Linz von den Südtirolern die Tabellenführung.