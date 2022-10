100 Jahre Skigeschichte werden in Sölden gefeiert

„Zwei Athleten der Marke Eigenbau“

Erlebt haben die Mitglieder viele Meilensteine. „In den Anfängen verfolgte man denselben Vereinszweck wie heute: Kinder und Jugendliche auf die Skier zu bringen. Es entwickelte sich daraus eine Skischule, die nach der Kriegszeit über etliche Jahrzehnte die Trainer gestellt hat. Schaffte ein Läufer nicht den Sprung zum Profi-Skifahrer, so hatte man zumindest einen guten Skilehrer aus der Region. Das ist auch heute noch ein wesentlicher Faktor, damit wir die Sicherheit am Berg gewährleisten können. Und ein Meilenstein in der Neuzeit ist, dass wir mit Franziska Gritsch und Fabio Gstrein zwei Athleten der Marke Eigenbau haben, die wir bis in den Profi-Kader bekommen haben“, strahlt der Obmann bis über beide Ohren.