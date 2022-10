„Der Winter beginnt jedes Jahr in Sölden“

„Es trudeln die ersten Buchungen ein“

Das Opening habe für den Bergbahn-Chef eine ganz besondere Bedeutung: „Der Winter beginnt jedes Jahr aufs Neue immer Ende Oktober in Sölden. Die ersten Schneebilder sowie Berichte gehen hinaus in die weite Welt, was natürlich enorm wichtig für die gesamte Tourismus-Branche ist.“ Von sämtlichen Kollegen aus der Branche hört Falkner denselben Inhalt: „Sobald die Eindrücke aus Sölden die Menschen erreicht haben, trudeln die ersten Buchungen herein. Das merken sie sofort. Insofern freuen sich alle Kollegen.“