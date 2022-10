Schon wieder Krach bei der Kinderbetreuung!

Kommentar: Nicht auf dem Rücken der Kinder!

Jeder wünscht sich die beste Betreuung für sein Kind. Wenn aber die Gruppen groß und die Bedürfnisse der Kinder an manchen Tagen unüberschaubar sind, rotieren die Pädagoginnen und Helferinnen. Auch sitzen sie offenbar zwischen den Stühlen, denn Land OÖ sowie Städte und Gemeinden sind nicht in der Lage, Versprochenes auch so umzusetzen, dass die Pädagogen gut arbeiten können.