„Jetzt zreißt`s uns!“, hallt es aus Kindergärten

„Die Politik versagt in Oberösterreich“

Bis 31. Oktober 2022 fordern nun die Gewerkschaften von den Verantwortlichen beim Land Oberösterreich ein Verhandlungsergebnis ein, sonst werde es zu gewerkschaftlichen Maßnahmen in den Einrichtungen kommen. „Wir sehen hier ein Versagen in der oberösterreichischen Familienpolitik, es fehlt ganz klar der politische Wille zur Veränderung. Im Vergleich zu anderen Bundesländern nimmt Oberösterreich viel zu wenig Geld in die Hand für die Kinderbildung“, kritisiert GPA-Funktionär Gerstmayer scharf.„ Die nachfolgenden Warnstreiks seien nicht an die Dienstgeber gerichtet, sondern an die Verantwortlichen in der Landesregierung“, betont er zudem.