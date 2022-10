Immer längere ÖFB-Verletztenliste in Deutschland

Die Liste der verletzten österreichischen Legionäre in der deutschen Fußball-Bundesliga wird immer länger. Der VfL Wolfsburg muss am Samstag bei Bayer Leverkusen auf Offensivspieler Patrick Wimmer verzichten. „Er hat einen schweren Schlag abbekommen. Das Sprunggelenk ist angeschwollen. Somit ist kein Einsatz möglich“, sagte VfL-Trainer Niko Kovac am Freitag. „Ich hoffe, dass es kommende Woche behoben sein wird.“