SPÖ-Kampagne: „Ohne Rot wäre es nicht Österreich“

SPÖ pocht auf Neuwahlen

Inhaltlich rückt die SPÖ in ihrer neuen Kampagne die Dringlichkeit einer Veränderung in den Mittelpunkt. Während bis heute ganze Generationen von sozialdemokratischen Errungenschaften profitierten und die SPÖ auch für aktuelle und künftige Herausforderungen die richtigen Lösungen habe, scheitere „die planlose, handlungsunfähige und instabile Regierung am laufenden Band“. Daher brauche es sofortige Neuwahlen.