Wie Dorfladen-Betreiber den Strompreisen trotzen

Anna Lauterböck und Wolfgang Lischka haben den Kopf wegen der hohen Stromrechnung nicht in den Sand gesteckt. Für ihren Dorfladen in Pottenstein im Bezirk Baden haben sie mittels Crowdfunding die Finanzierung für eine Photovoltaikanlage geschafft. Stromkosten, die viermal so hoch sind wie noch vor einem Jahr, ließen die beiden Besitzer des urigen Dorfladens kurz verzweifeln.