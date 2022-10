Prinz Harry stichelt erneut gegen Royal Family

Meghan ermutigte Harry zu Therapie

Vorwürfe, die Prinz Harry der Royal Family und wohl vor allem seinem Vater Charles schon in der Vergangenheit gemacht hatte. In seiner Apple+-Doku „The Me You Can‘t See“ sprach der abtrünnige Royal über den seelischen Schmerz, den er nach dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana empfunden habe. Damals sei ihm jedoch nicht geholfen worden. „Mein Umfeld ermutigte mich kaum dazu, darüber zu reden. So etwas wurde verschwiegen.“