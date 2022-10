Das Lammertal wächst über sich hinaus

Bewusste Entscheidung gegen flexible Tickets

Das Lammertal will mit den neuen Partnern über sich hinauswachsen: „Viele wissen nicht, wie nahe das Lammertal an den Attraktionen Dachstein und Hallstatt liegt“, sagt Andreas Neuhofer. Nachsatz des Tennengau Tourismus-Chefs: „Man ist sonst immer nur das kleine Familien-Skigebiet. So haben wir von der Schneeschuhwanderung bis hin zu Skitouren und zum Langlaufen ein breites Angebot.“