Salzburgs Seilbahner: „Kein euphorischer Winter“

Aber: Der Saisonstart sei schon ein gutes Signal. „Wir gehen davon aus, wenn nicht gesetzliche Einschränkungen auftauchen, dass es eine gute Saison wird“, sagt der Vorstand. Die Vorbereitungen seien jedenfalls eine „enorme Herausforderung“, weil es so viele unbekannte Faktoren gibt“, so Karlsböck. Ähnlich sieht es auch Schmitten-Chef Erich Egger. „Das Vor-Corona-Niveau werden wir nicht erreich, das wäre vermessen“, berichtet der Seilbahner. Die vielfältigen Auswirkungen des Ukraine-Krieges bremsen. Etwa Gäste aus den Niederlanden und Deutschland sind von massiven Zusatzkosten in puncto Energie betroffen, sagt Egger.