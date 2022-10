Großes Tabuthema bei „Let‘s talk about Sex“

Erfolgreicher Start für die neue krone.tv-Show zum Thema Liebe und Sexualität: Sandra Spick bringt den Zusehern in „LET‘S TALK ABOUT SEX - mit Sandra Spick“ jeden Donnerstag um 22 Uhr einen Fetisch oder eine sexuelle Vorliebe näher. In der zweiten Folge widmet sich die Sexpertin diese Woche einem großen Tabuthema: der Prostatamassage bei Männern.